Sirenenheulen und Hektik am Dienstag unter den Justizwachebeamten – nicht schwer auszumalen, dass ein solches Szenario Unwohlsein bei den Besuchern des Gefängnisses auslöste.

Grund für das wilde Durch einander war die alljährlich vorgeschriebene Alarmübung des Justizministeriums, die dem Training der Abläufe bei einem Großeinsatz dient. „Alle Beamten, die im Haus sind, machen mit, auch die Brandschutzgruppe. Die Außensicherung des Gebäudes konnte hergestellt werden, dabei kam es zu keinen Problemen und wir waren eigentlich ziemlich schnell“, berichtet Justizanstalts-Pressesprecher Major Günter Ropp. Einzig eine Sirene soll nicht funktionsfähig gewesen sein, der Schaden wird aber umgehend behoben.

Probleme vorallem bei Aufklärung

Neben dem technischen Makel soll es aber vor allem bei der Aufklärung der Besucher und Arbeiter externer Firmen Probleme gegeben haben. In Begleitung von Justizpersonal sind sie in einem Warteraum eingesperrt worden, ohne den Grund des Alarms zu kennen. Ropp: „Wir dürfen Zivile in solch einem Fall nicht informieren. Was wir allerdings wirklich verabsäumt haben, war, sie nachher über die Übung zu informieren. Diesen Fehler müssen wir uns eingestehen.“

So wurden die Besucher nach Ende des Alarms wieder aus ihrer geräumigen „Zelle“ entlassen, mussten in Folge allerdings unverrichteter Dinge die Justizanstalt verlassen, weil die Übung die anberaumte Besuchszeit in Anspruch genommen hatte.

Bessere Terminisierung nicht möglich

„Das ist natürlich ärgerlich für die Angehörigen, aber die Sicherheit geht vor. Man muss die Alarmübung ja auch unter möglichst realen Umständen durchführen und in Stein ist es nun mal so, dass jeden Tag Besucher im Haus sind“, erklärt Ropp.