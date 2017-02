Mit Beginn des neuen Monats soll das Drei-Sterne-Hotel am Stadtpark an seinen neuen Besitzer verkauft sein, diese Woche soll das letzte Treffen stattfinden. „Es werden dabei die letzten Details geklärt“, so Michael Lötsch, derzeit noch Eigentümer und Leiter des Parkhotels.

