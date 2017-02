„Cowboy und Indiander hat etwas Ewiges: Es geht um die gute alte Zeit, um Freundschaft und Werte, was es bedeutet, für den Frieden zu kämpfen“, erklärt Anja Kruse die ungebrochene Begeisterung an den Werken von Karl May. Bei den 30. Winnetou und Old Shatterhand Festspielen auf der Freilichtbühne Gföhl wird sie gemeinsam mit anderen Winnetou-Urgesteinen wie Waterloo, Thomas Koziol, Hans Georg Heinke oder Bruno Thost auf der Bühne stehen.

Nach wie vor begeistern sie als Western-Helden und -Bösewichte das Publikum – diesmal jedoch nur an drei Tagen, von 7. bis 9. Juli, mit einem Best of der letzten drei Jahrzehnte. In dieser Konstellation reiten die Darsteller das erste Mal in den Sonnenuntergang, doch sie alle verbindet eine besondere Beziehung zu den Karl-May Festspielen.

Für Anja Kruse sowie Thomas Koziol hat sich mit ihrer Teilnahme ein Kindheitstraum erfüllt, Waterloo, der diesmal einen Medizinmann spielt, erklärt seine Motivation für die Produktion so: „Es geht um die Freude, die man dem Publikum mit diesem Märchen in der Natur vermittelt.“ Dieses „Märchen“ startet immer schon nachmittags mit Native Dancern oder einer Trickreitshow.

Publikum geht verändert nach Hause

Ab 18 Uhr geht dann das Schauspielspektakel mit 40 Pferden und ganzen 80 Darstellern los. Letztes Jahr ließen sich rund 11.000 Besucher verzaubern, etwas was laut Winnetou-Darsteller Thomas Koziol nur mehr selten passiert: „Das Publikum wirklich zu fesseln und ihm auch nachhaltig eine Botschaft zu vermitteln, schaffen in dieser Intensität nur mehr wenige Stücke.“ Bösewicht Bruno Thost wurde nach mancher Produktion sogar mit Steinen beworfen.

Trotzdem bleibt er dabei: „Wenn man als Erwachsener vor dem Spiegel steht und sich den Colt umschnallt, ist das die gleiche Aufregung wie als Kind, wenn man Cowboy und Indianer spielt. Als Schauspieler endet die Kindheit nie.“