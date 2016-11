Während in den meisten Ligen noch ein Spieltag zu absolvieren ist, verabschiedete sich die 2. Klasse Wachau bereits vor einer Woche in die Winterpause.

Was folgt ist eine lange, sehr lange Ruhephase. Knapp fünf Monate wird es dauern, ehe die Wachauer Teams wieder in den Meisterschaftsbetrieb starten. Eine lange Zeit, zumal erst ab Anfang Jänner Transfers getätigt werden können.

Die Winterpause verspricht aber dennoch interessant zu werden. Das liegt auch und vor allem an der derzeitigen Situa tion am Trainermarkt. So verabschiedeten sich nicht weniger als fünf der zwölf Coaches zum Ende der Hinrunde: Albrechtsberg, Paudorf, Arnsdorf, Getzersdorf und auch der ESV Krems mussten und müssen umdisponieren.

Nimmt man den Trainerwechsel beim ESV vor wenigen Wochen dazu, sind es sogar sechs Veränderungen binnen kurzer Zeit. Und auch die Zukunft von Michael Hennebichler bei Lichtenau ist noch ungewiss. So geht also fast die Hälfte der Klubs mit einem neuen Coach in den Winter.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch Veränderungen der Mannschaftskader nach sich zieht, ist groß. Hier könnten sich die fünf Monate sogar als Segen erweisen. Denn so haben die neuen Trainer und Spieler Zeit genug, sich und ihr Team zu finden. Um dann Ende März wieder voll anzugreifen.