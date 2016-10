Die Meinungen sind unter Experten wie Polizei und Sachverständigen sowie unter den Autofahrern selbst gespalten: Bringt eine verlängerte 70-km/h-Zone auf der Verbindung zwischen Krems und Gföhl im Bereich Gneixendorf mehr Verkehrs sicherheit?

Die Polizei sagt ja. Die Experten haben bisher immer abgewunken, weil die 4-spurige Bundesstraße einen 100er „verträgt“.

So oder so: Letztlich muss es darauf hinauslaufen, dass die B 37 in diesem verkehrsintensiven Bereich „ertüchtigt“ wird. Das heißt: durchgehende Mitteltrennung mit Betonwänden und Wegfall der Ampelkreuzung im Bereich der Langenloiserstraße, die beim Bau vor rund 30 Jahren als Provisorium gedacht war. Pläne für die Alternative, eine kreuzungsfreie Anbindung etwa auf Höhe der Tankstelle, ruhen seit Jahren in der Schublade.

Übrigens: Der Zeitunterschied zwischen 70 und 100 km/h auf diesem in Frage kommenden zwei Kilometer langen Abschnitt beträgt bei Einhaltung des Tempolimits 30 Sekunden. Das ist keine Ewigkeit.