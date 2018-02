Herrlicher Blick in die Weinberge. Großzügig gestaltete Terrasse. Beheizter Gemeinschaftspool mit Liegebereich.

Na, das hört sich doch edel an – und ist es auch. Dabei sind die 26 Luxuswohnungen, die derzeit in der Kremstalstraße entstehen, nur eines von vielen Beispielen dafür, dass der Zuzug neue Dimensionen annimmt. Krems gilt als schön, lebenswert, attraktiv. Wer sich’s leisten kann, gönnt sich ein Grundstück am Kreuzberg um knapp 830.000 Euro – oder zumindest ein schickes Apartment in einem der neuen noblen Viertel à la Kremstalstraße.

Und im Zentrum? Verwahrloste Bürgerhäuser, leere Geschäfte und Ostblockflair. Traurig und absurd zugleich, dass man die einst so prächtige Altstadt langsam dahinsiechen lässt, während der Stadtrand quasi vergoldet wird.

Außen hui, innen pfui: Das ist die Schattenseite von Krems. Aber vielleicht bekommen die „Zuzügler“ das zweite Gesicht ihrer neuen Heimatstadt gar nicht allzu oft zu sehen: In der Luxussiedlung Kremstalstraße kann man Einkäufe online erledigen und alles ins Haus zustellen lassen ...