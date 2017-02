Mehr Linien, eine neue Flotte und Sonntagsverkehr – für den Stadtbus wird ordentlich Geld in die Hand genommen. Allerdings in St. Pölten und nicht in Krems.

Der Vergleich LUP-„Unser Kremser“ ist zugegebenermaßen einer wie zwischen Äpfeln und Birnen. Knapp fünf Millionen Fahrgästen stehen 712.000 gegenüber, dazu hat St. Pölten das deutlich größere Stadtgebiet und doppelt so viele Einwohner. Aber: Fahrkarten kosten gleich viel.

Die Investition in den LUP ist ein politisches Bekenntnis der Landeshauptstadt zu ihrem Stadtbus. Ein Bekenntnis, das in Krems – nach außen – fehlt.

So werden in Krems jene 62.000 Euro, die durch Einsparungen bei der Vertragsverlängerung mit der ÖBB 2015 jährlich eingespart werden, für die Budgetkonsolidierung verwendet. Für die erneute Gewerbepark-Anbindung, für die sich schon der damalige Vizebürgermeister Reinhard Resch 2012 eingesetzt hat, fehlt es dann.

Da hilft es auch nichts, wenn fertige Pläne (seit Jahren) in der Schublade des Verkehrsstadtrats liegen.