Wenn der Anlass nicht ernst wäre, könnte man sagen, dass der Amtsschimmel (wieder einmal) vor Freude wiehert.

Da steht bei der Ausfahrt von der Tankstelle in den Kreisverkehr Zellerplatz in Stein seit ziemlich genau 17 Jahren eine Stopptafel. Vor zweieinhalb Jahren hat sie ein Autofahrer missachtet und sich, ohne anzuhalten, in den fließenden Verkehr eingereiht. Dafür sollte er Strafe zahlen.

Muss er aber nicht. Denn im folgenden Rechtsverfahren stellte sich jetzt durch den Verfassungsgerichtshof heraus, dass die entsprechende Verordnung für die Aufstellung der Tafel von einer „unzuständigen Behörde“ erlassen wurde. Nämlich nicht vom Bürgermeister höchstpersönlich, sondern nur vom Magistrat als dessen Hilfsorgan mit der Unterfertigung „Für den Bürgermeister ...“.

Das deutet im gesetzlichen Paragraphendschungel darauf hin, ob etwas in der mittelbaren oder unmittelbaren Verwaltung erfolgt ist. In der Praxis sollte das aber keinen Unterschied machen. Eine Stopptafel ist eine Stopptafel – und damit basta.