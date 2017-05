Die Stadt Krems hat einen neuen Einwohner-Rekord verzeichnet – und es ist sehr realistisch, dass noch heuer die 30.000-Einwohner-Marke erreicht wird.

Aber nicht nur immer mehr Neo-Kremser erkennen offensichtlich die Vorzüge der Stadt. Auch verschiedene Entscheidungsträger und Investoren haben in der jüngsten Vergangenheit vermehrt die Wachaumetropole für sich entdeckt.

Beispielsweise soll das Austrian Airfest die Lücke der alle zwei Jahre in Zeltweg stattfindenden Airpower schließen, die Top-Wirtschaftskonferenz „Agenda Austria 2020“ findet – erstmals überhaupt außerhalb der Bundeshauptstadt – in Krems statt. Zusätzlich werden dreistellige Millionen-Beträge in Landesgalerie, Wienertor Center und Co. investiert.

Die Wertschöpfung und Reputation für die Region ist durch all diese Vorhaben enorm, die Wertschätzung innerhalb der Bevölkerung aber nicht immer gegeben. Das eine ist wahrscheinlich wieder zu laut, das andere zu hässlich ... Was wäre die Alternative? All das findet woanders statt. Und dann wird wohl erst recht gejammert.