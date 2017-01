Der Loisbach plätschert jahraus, jahrein gemächlich durch die Stadt. Trotzdem gehen wegen dieses Gerinnes derzeit die Wogen hoch ( siehe hier und Seite 37 der dieswöchigen NÖN-Printausgabe).

Auslöser war das Hochwasser im Jahr 2002, als Kamp und Donau weite Bereiche des Bezirkes unter Wasser setzten.

Der Loisbach blieb in seinem Flußbett. Dennoch wurde ein Plan erstellt, der Gefahrenzonen ausweist. Und in diesem stehen plötzlich dutzende Gebäude und Wohnanlagen in der „roten Zone“, obwohl es dort seit Jahrhunderten nie eine Überschwemmung gegeben hat.

Die Folgen für die Hausbesitzer: Der Wert ihrer Häuser und Wohnungen wird massiv reduziert, obwohl es nur theoretische Berechnungen für ein 100-jährliches Hochwasser sind, wobei selbst bei einer lokalen Sintflut schlimmstenfalls wohl nur einige Keller oder Vorgärten unter Wasser stünden.

Man kann das Kind auch mit dem Bad ausschütten.

Kommt der Hochwasserschutz am Siernitzbach, werden die Gefahrengrenzen neu berechnet. Das hilft aber wenig, wenn man jetzt eine Immobilie veräußern will.