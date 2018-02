Der Schock muss nicht gleich in die Glieder fahren, weil die Region (Stadt und Bezirk) im Vorjahr 78 Einwohner (das entspricht 0,1 Prozent der Bevölkerung) verloren hat. Betrachtet man nämlich einen Zeitraum von 15 Jahren, so schlägt in Summe ein Plus von 4,5 Prozent zu Buche.

Das ist gut und schön.

Bei genauerer Betrachtung sind unter den 31 Gemeinden doch recht unterschiedliche Entwicklungen erkennbar.

Krems als Bezirkshauptstadt zeigt eine solide Aufwärtsentwicklung und setzt einen „Speckgürtel“ im Osten und Süden an, wo die Einwohnerzahl seit 2004 um bis zu einem Fünftel zugenommen hat. Der nördliche Bereich des Bezirkes pendelt zwischen einem deutlichen Zuwachs in Rastenfeld und Jaidhof, während in der Nachbargemeinde St. Leonhard der Zeiger klar nach unten weist.

Bleibt der Westen. Das ist ausgerechnet die bei den Touristen so beliebte Wachau. Da zeigt sich über die Jahre doch eine kontinuierliche Abwanderung. An der Schönheit der Landschaft kann es nicht liegen – eher an fehlenden Bauplätzen?