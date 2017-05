Wenn persönliche Befindlichkeiten eine Rolle bei einer Entscheidung spielen, geht das oftmals nicht gut aus. Noch problematischer ist dies bei Entscheidungen, die für die Zukunft der Stadt äußerst wichtig sind. Wie eben jene für ein professionelles Stadtmarketing.

Viele Städte haben bereits die Wichtigkeit einer strukturierten Vorgehensweise, sei es beim Marketing oder in der Ansiedlungspolitik, erkannt. Auch in Krems wird darüber seit Jahren diskutiert.

Und seit einem Jahr wird in Krems in einem kleinen Personen-Kreis an einem Konzept gearbeitet, dass sich in seinen finalen Zügen befindet – und das nun aber plötzlich wieder fallen gelassen werden könnte.

Nicht weil es schlecht ist. Sondern weil Details an die Öffentlichkeit gelangt sind, die dafür noch nicht bestimmt waren – und weil die Gemeinderatsmandatare diese so von Dritten erfahren haben.

Und dadurch sei „die Stimmung schlecht“, viele Stadtpolitiker würden das Vorhaben nun negativ sehen. Doch bei solch heiklen Themen ist für persönliche Befindlichkeiten kein Platz.