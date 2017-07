Was haben Dreifaltigkeitsplatz, Pfarrplatz und Südtirolerplatz gemeinsam? Auf allen drei Plätzen wird enormes Potenzial verschenkt. Und das scheint auch die Stadt erkannt zu haben.

Für den Südtirolerplatz, der derzeit das Wort Platz eigentlich nicht verdient, wurde bekanntlich bereits die Oberflächengestaltung beschlossen. Bis zum Baubeginn wird es zwar wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, er könnte aber künftig ein zentraler Ort sein, der nicht nur im Advent gut bespielt werden kann.

Die anderen beiden Plätze werden zwar an Markttagen gut frequentiert – das war es aber auch schon. Zumindest am Pfarrplatz soll sich das ändern. Er könnte in Zukunft nicht nur der Marktplatz der Stadt werden, Bürgermeister Reinhard Resch könnte sich sogar vorstellen, ihn autofrei zu machen.

Gerade letztgenannte Vision stößt zwar traditionell auf viele Gegner (bzw. Dauerparker), hat aber schon sehr viele Plätze außerordentlich aufgewertet.

Löblich ist aber alleine schon, dass darüber nachgedacht wird, die Kremser Plätze aus dem Dornröschenschlaf zu holen.