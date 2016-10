Nun also doch! In der Vorwoche wurde das offiziell, was viele ohnehin seit Jahren befürchten: Shire – zuvor Baxalta, zuvor Baxter – wird die Produktion eines Arzneimittels in Krems nicht aufnehmen und sich von dem Standort trennen.

Das Ende der rund 14-jährigen Farce – netter ist die Geschichte um den Standort nicht zu bezeichnen – kam dann aber doch überraschend. Immerhin haben 65 Mitarbeiter bereits die Arbeit am Testbetrieb aufgenommen, zudem ist Krems im März von einem großen Job-Abbau (damals noch von Baxalta) verschont geblieben. Vieles deutete darauf hin, dass tatsächlich 2018 produziert wird.

Rund ein halbes Jahr später – und kurz nach der Fusionierung von Shire mit Baxalta – ist das nun ganz anders. Sinkende Nachfrage nach dem Medikament hin oder her: Es scheint so, als habe Krems nicht in das Konzept von Shire gepasst.

Für die Stadt ist der Verlust des Pharma-Riesen natürlich sehr schmerzhaft. Aber wohl bei wenigen Projekten passt der Spruch „lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“ besser als hier.