Einmal mehr sorgt das Thema Parken, beziehungsweise die dafür fällige Gebühr, für Debatten. Die erste, gebührenfreie Stunde in der Parkgarage Steinertor gibt es nicht mehr. Man muss dafür nun 1,50 Euro bezahlen.

Gedacht war sie für die Kunden des Einkaufszentrums, genutzt wurde sie aber nicht nur von diesen, sondern auch von all jenen, die sonst irgendwo in der Innenstadt Besorgungen erledigt haben, und sich dann die Parkkarte in einem der Geschäfte abstempeln ließen.

Finanzmanager Otmar Seidl, Besitzer des Einkaufszentrums und seit Kurzem auch der Tiefgarage, will nicht alleine auf den Betriebskosten sitzenbleiben.

Deshalb ist er bemüht, die Betreiber von Innenstadtgeschäften mit ins Boot zu holen. Sie können Kunden nach einem Einkauf „Gutzeitkarten“ für die Abrechnung in der Tiefgarage mitgeben, die ihnen Seidl um die Hälfte des Preises anbietet.

Man darf gespannt sein, ob die Kaufleute, die immer über das fehlende Parkplatzangbot jammern, dieses Angebot in Anspruch nehmen.