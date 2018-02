Krems ist anders. Wo sonst im Land haben Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren so große Erfolge gefeiert?

Das sensationell dicke Plus von mehr als acht Prozentpunkten bei der Gemeinderatswahl im Oktober brachte zuletzt Schnabl & Co. in St. Pölten auf die sehr nahe liegende Idee, sich etwas von Resch & Co. abzuspicken. Mit eher mäßigem Erfolg.

Dabei waren die SPÖ-Plakate für die Landtagswahl jenen der Kremser Wahl sehr, sehr ähnlich. Ist auch kein Wunder: Sie wurden von ein und derselben Agentur entworfen, der man ganz bewusst wieder den Auftrag erteilt hatte.

Flapsig, locker, lebensfroh: So wurden Resch und seine Genossen präsentiert, und so wollten die Roten auch auf Landesebene die Herzen erobern. Nur: Auf Landesebene wurde ein bisserl gar „lustig“ geworben.

Bezeichnenderweise weigerte sich der Stadtchef bei einem gemeinsamen Fototermin mit Schnabl, den „Kasperl“ zu spielen und gekünstelte Luftsprünge zu vollziehen.

Resch ist anders. Er ist, wie er ist. Und das ist sein Erfolgsrezept.