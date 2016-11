Wenn Autofahrer zu schnell unterwegs sind, dann dürfen sie sich eigentlich nicht beschweren, wenn sie dafür gestraft werden. Dies gilt vor allem in Gegenden, wo sich viele Kinder aufhalten. Aber natürlich gibt es auch Straßen, auf denen es – sagen wir – etwas seltsam wirkt, wenn dort regelmäßig kontrolliert wird.

Und dazu gehört für viele der Bereich an der Schütt, wo es ein beliebtes Platzerl am Straßenrand gibt, von dem aus gerne eine Firma im Auftrag der Stadt den Verkehr mit einem mobilen Radargerät überwacht. Doch diese Stelle ist natürlich mittlerweile nicht nur „Insidern“ bekannt. Und da Not bekanntlich erfinderisch macht, wird dort nun mit Tricks gearbeitet.

Ein Tarnnetz über die Radarbox (das angeblich ein Regenschutz sein soll) zählt da ebenso dazu wie das Abstellen des Firmenautos auf dem Übungsparkplatz der Fahrschulen, damit es nicht schon von weitem erkennbar ist.

Hier darf die Frage schon gestellt werden: Geht es dort wirklich um die Verkehrssicherheit oder ist es nur eine Abzocke von (zu schnellen) Autofahrern?