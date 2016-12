Für einige Autolenker gab es an den Adventsamstagen nach dem Erledigen ihrer Weihnachtseinkäufe in Krems ein unliebsames Erlebnis: Ein Strafzettel machte den Einkauf teurer.

Der Grund: Heuer sind nicht die Samstage, sondern die Freitage (ab 12 Uhr) in der Weihnachtszeit gebührenfrei, dafür fahren Busse samstags gratis.

Dass dies trotz entsprechender Maßnahmen nicht alle registriert haben, zeigt, dass das Gratis-Parken in vielen Köpfen mit Samstagen in Verbindung gebracht wird.

Im Gemeinderat wurde dies bereits im Oktober beschlossen – auf Wunsch der Kaufmannschaft, wie es hieß. Doch erstens war sich – wie sich nun zeigt – die Kaufmannschaft selbst nicht einig, zweitens besteht die Innenstadt nicht nur aus Kaufmannschaft-Betrieben.

Und daher wird nun der Gegenwind rauer – vor allem Betriebe aus der Göglstraße beschweren sich. Sie betonen, dass der Samstag besser angenommen wird. Und auch die Stadt hätte wohl liebend gerne darauf verzichtet, dass die Kritik am Innenstadt-Parken weitere Nahrung bekommen hat.