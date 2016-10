Es gibt also doch grünes Licht für den Bau der neuen Landesgalerie in der Kunstmeile. Ein deutscher Experte attestiert dem Projekt des Vorarlberger Architekturteams Marte die Verträglichkeit mit dem Status von Krems als Weltkulturerbestadt. Interessant, welche Aspekte und Blickwinkel dafür ins Spiel gebracht werden.

Die Diskussionen werden deshalb nicht verstummen. Das moderne Bauwerk inmitten großteils historischer Bausubstanz wie Justizanstalt, Kunsthalle und Kremsertor ist nicht nach jedermanns Geschmack.

Das ist aber ohnehin selten der Fall. Man erinnert sich an die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes oder das WC am Täglichen Markt. Auch da war die Aufregung groß.

Mittlerweile hat man sich an den Anblick gewöhnt, und so wird es nach einiger Zeit auch bei der Landesgalerie und dem ebenfalls umstrittenen Gebäudekomplex, der in der Wienerstraße auf dem Gelände der einstigen ÖBB-Busgarage entstehen wird, sein.

Letztlich heilt die Zeit auch in architektonischen Fragen die meisten Wunden.