All jene Leser, die diese Zeilen erst nach dem 15. Mai in Augenschein nehmen, wissen bereits, ob es den Kremsern gelungen ist, endlich jenen Stachel aus dem rot-gelben Fleisch zu entfernen, der sich seit fast zehn Jahren dort eingenistet hat: die lange Sieglosigkeit in der Hollgasse gegen die Fivers.

Ibish Thaqi und Tobias Schopf standen 2008 auf dem Parkett, als die Wachauer als krasse Außenseiter dem Favoriten seine Geburtstagsparty vermasselte, denn exakt fünf Jahre zuvor hatten die Wiener in der Hollgasse eine neue Identität und Heimat gefunden.

Thaqi, heute gewiefter Taktiker auf der Kremser Betreuerbank, kann sich noch gut an diese Sensation erinnern: „Wir waren krasser Außenseiter, als Team noch nicht so gut eingespielt. Es wuchsen dann aber alle über sich hinaus!“

Zurück in die Gegenwart: Nach dem furiosen Heimsieg im zweiten Heat steht der Favorit aus Fünfhaus unter gewaltigem Erfolgsdruck, zumal die Wachauer dem Konkurrenten an der Donau klar seine Grenzen aufgezeigt haben.

Eine Supervorstellung der Moser-Boys – so wie am Samstag im Heimspiel – wird aber vonnöten sein, um den lästigen Stachel loszuwerden und erneut als Partyschreck ins HLA-Finale einziehen zu können.