Pünktlich mit dem Jahreswechsel ist es so weit: Der Hallenfußball hat wieder Saison. Während die Fußballplätze eingewintert sind, zaubern die heimischen Akteure am Parkett.

Die ersten Turniere gehen am kommenden Wochenende über die Bühne, bei denen mehrere Vereine aus dem Bezirk vertreten sind. Dass die Trainer bei solchen Turnieren mit Bauchweh an der Seitenlinie stehen, ist verständlich. Denn der Hallenfußball ist längst nicht mehr das, was er einmal war. Edelzangler kommen nicht mehr so zum Zug, stattdessen bestimmen oft Grobmotoriker das Spielgeschehen. Deshalb lassen sich Vor- und Nachteile des Hallenkicks nur mehr schlecht aufwiegen: Dem enorm hohen Verletzungsrisiko stehen lediglich Achtungserfolge auf einer kleinen Bühne gegenüber. Rohrendorf-Coach Harald Hummel sprach sich erst kürzlich für Futsal als gesundheitsschonendere und attraktivere Alternative aus. Ein Gedanke, der offensichtlich noch nicht zum NÖFV durchgedrungen ist, denn vor allem in den höheren Ligen teilen praktisch alle Trainer Hummels Sorgen. So wird man nächste Woche am Parkett der Kremser Halle die großen Stars vergeblich suchen, was andererseits jungen Spielern wieder Chancen eröffnen kann. So oder so: Der Hallenzauber hat seine Magie verloren.