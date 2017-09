Ein bisschen mehr Wetterglück hätten sich die Kremser schon verdient. Vor allem aber die Läufer, die im strömenden Regen über ihre Grenzen gehen mussten. Die 20. Auflage des Wachau-Marathons hat – Wetter hin oder her – jedenfalls Werbung in eigener Sache gemacht. Zwei Jahrzehnte gibt‘s das Laufspektakel schon – und das ist noch lange nicht genug.

Wer erlebt hat, wie eine 91-Jährige elf Kilometer bewältigt und bei der Siegerehrung über beide Ohren strahlt, weiß, was Laufen mit Menschen machen kann. Sich selbst etwas Gutes tun, sich etwas beweisen, einfach Freude an der Bewegung haben – die Motive sind vielfältig. Wichtig ist, dass sich etwas und dass sich „mensch“ bewegt. Ob das nun allein beim Waldlauf abseits von Massenveranstaltungen passiert oder mit Wettkampfcharakter wie in der Wachau, ist nur sekundär.

Große Laufveranstaltungen wie der Marathon in unserer Region sind nur eine – wenn auch schillernde – Facette in der Bewegungspalette. Fit zu bleiben ist, auch abseits des Hochleistungsstrebens, ein Thema, das für immer mehr Menschen eine Bedeutung gewinnt.

Und wenn in dieser Hinsicht Simone Fürnkranz, Wolfgang Hiller und die anderen heimischen Asse als Zugpferde dienen können, ist schon viel gewonnen.