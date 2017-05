Schock und Fassungslosigkeit machten sich nach dem unerwarteten Aus des UHK Krems im letzten Viertelfinalspiel gegen Westwien in der Sporthalle Krems breit. Lösungswege aus dem Erklärungsnotstand: tiefe Seufzer und lange Gesichter, Schulterzucken und ein resigniertes „Das ist halt Handball“.

Ob man einer Niederlage ganz auf den Grund gehen kann, sei dahingestellt: Waren es die seltsamen Schiedsrichterentscheidungen im Rückspiel in der Südstadt, die die Kremser nach zwei Verlängerungen den vorzeitigen Sieg gekostet haben? Der lasche Auftritt des sonst verlässlichen Vlatko Mitkov? Oder hatte Westwien-Coach Hannes Jon Jonsson mit Jakob Jochmann und Sandro Uvodic einfach die Asse in den Karten? Eines war jedenfalls deutlich: Als es um alles oder nichts ging, brannte das Westwiener Feuer lichterloh, während Krems wie ein Glühwürmchen wirkte.

Herbert Lastowitza hätte sich jedenfalls einen glücklicheren Abschied von seinem Trainerposten beim UHK verdient gehabt. Der Linzer sprang ein, als Not am Mann war, und brachte ein junges Team in turbulenten Zeiten in den sicheren OPO-Hafen. Schade, dass er und seine Jungs nicht ins Halbfinale einziehen konnten – die Chance war durchaus realistisch.