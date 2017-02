2:17 im Playoffduell! Diese Watsch‘n sitzt. Statt nach dem klaren ersten Spiel den Sack zuzumachen, müssen die heimischen Cracks in der Eishockey-Eliteliga zittern. Für die Spielgemeinschaft Eagles/Hurricanes geht‘s am Donnerstag um alles. Und vielleicht war das Debakel ja ein Weckruf zur richtigen Zeit.

Wankelmütig wie ein Leinwand-Diva präsentierten sich die Kremser Kufenflitzer schon in der ganzen Saison. Zwar steckt – trotz der Personalsorgen, die den KEV vor dem Ligastart geplagt haben – viel in der Truppe. Ausspielen konnte man das aber nicht immer. Und schlitterte zu oft in ein Debakel. So wie‘s nun in Tulln passiert ist.

Das 2:17 bei den Hummels hat gezeigt, wie wichtig Nico Toff für den KEV ist. Mit den Legionären Kral und Vitovec hat man zwar einen guten Griff getan, alleine können sie das Kind aber auch nicht schaukeln. Mit Spielertrainer Toff am Eis werden die Waldviertler beim Entscheidungsspiel in der Serie „Best of Three“ ein anderes Gesicht zeigen. Abschreiben darf man die Adler keineswegs.

Denn wie sie immer für einen Ausrutscher gut sind, können sie auch über sich hinauswachsen. Donnerstag wäre dafür ein guter Zeitpunkt. Wenn die Cracks den Tullner Warnschuss kapieren und den Schalter wieder umlegen können.