Droß kann also doch noch gewinnen. Im letzten Spiel der Hinrunde gelang dem Team ein Sieg, der wichtiger nicht hätte sein können. Nicht nur für das Klassement, sondern auch und vor allem für das Selbstvertrauen und die Moral. Doch das Team ist und bleibt weiterhin der Abstiegskandidat Nummer eins. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Bezirksrivalen Furth hat Droß nach wie vor eine mehr als schwierige Aufgabe vor sich.

Dennoch war die Erleichterung nach dem zweiten Saisonsieg deutlich spürbar. In der aktuellen Situation ist jeder einzelne Punkt Balsam für die wunde Fußballerseele der Droßer. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass der Klubwein auf den Namen „Hoffnungsschimmer“ getauft wurde. An diesen klammern sich die Droßer. Noch will man sich nicht in die 2. Klasse verabschieden, die man vor knapp sieben Jahren verlassen hat, um eine Stufe höher sein Glück zu suchen. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Der Klub ist sich aber bewusst, dass im Winter etwas getan werden muss. Zeit ist genug, der Verein ist also gefordert. Denn auch wenn mit dem überzeugenden Erfolg zum Abschluss ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde: Der Weg zum Klassenerhalt ist noch ein langer.