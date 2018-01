Lange Zeit blieb es fast schon verdächtig ruhig in Krems. Ein ungewohntes Gefühl, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass das Transferfenster aktuell geöffnet ist. Der Abgang von Identifikationsfigur und Urgestein Christoph Fertl wurde höchst professionell abgewickelt, und bis zuletzt sickerten so gut wie gar keine Namen durch, die man mit dem Kremser SC in Verbindung bringen konnte.

Spitze Zungen fragten sich womöglich gar schon, ob der Verein überhaupt noch existiert, so wenig Trubel, Wirbel und sensationelle Gerüchte wie es in Krems über die letzten Wochen gab. Man ist’s ja tatsächlich anders gewohnt ...

Fest steht nun aber: Der Schein trügte, und die Kremser Verantwortlichen scheinen ihre Hausübungen über den Dezember sehr wohl gemacht zu haben. Der Transfer von Lukas Grill bahnt sich an. Ein Mann, der den Kremser SC mit Sicherheit weiterbringen kann.

Grill scheint aufgrund seiner Vita eher ein Mann für die zweite, offensive Reihe zu sein, ist demnach noch nicht als der neue Stürmer anzusehen. Wann dieser dann letztlich zum Verein stößt, bleibt wohl vorerst noch ein Geheimnis. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bis oder allerspätestens rund um den Trainingsstart der Kremser am 15. Jänner der Kader komplett sein wird.