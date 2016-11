Offensive gewinnt Spiele, Defensive die Meisterschaft. So will‘s der Volksmund wissen. Ohne Torjäger geht‘s aber auch nicht. Dem FC Rohrendorf fehlt ein solcher Knipser. Deshalb steht der Aufsteiger auch dort, wo er nun steht. Und Krems wie auch Haitzendorf mischen vorne mit. Stürmer machen eben doch den Unterschied.

Edin Salkic beim KSC und Stefan Gruber bei den Grün-Schwarzen stehen symbolisch für den starken Herbst. Und für Kicker, die man keinesfalls abschreiben darf. 13 Tore in 13 Einsätzen: Stefan Gruber drehte nach einer durchwachsenen Spielzeit heuer so richtig auf, knüpfte an die Knipserqualitäten des Meisterjahres in der 2. Landesliga an.

Freilich durfte man bei Edin Salkic auch nicht erwarten, dass er dermaßen einschlägt. Die nicht immer glücklichen Profijahre hatte Salkic hinter sich, als Krems den Sturmriesen zu sich holte. Aus der 2. Landesliga, wo der Hüne bei Vösendorf die dominante Figur war. Dass er diese Rolle auch eine Etage höher ausfüllen könnte, trauten ihm nicht alle zu. Salkic hat die Skeptiker eines Besseren belehrt.

So bleibt unterm Strich: Ein Torjäger garantiert natürlich keine Meistertitel. Ohne Goalgetter wird‘s allerdings im Abstiegskampf verflixt eng.