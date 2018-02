Obmann Josef Nussbaum glaubte zunächst, dass er sich verhört habe, als Aufbauspieler Vlatko Mitkov seinen Vorschlag für die geplante Torhüterverpflichtung nannte. Petar Angelov, der Champions-League-Sieger, in Krems? „Völlig unrealistisch“, so Nussbaum.

Nun ja. Was zunächst völlig unmöglich erschien, ist nun eine Tatsache. Beim Heimspiel gegen Bregenz in zwei Wochen wird der Mazedonier erstmals in der Kremser Sporthalle zu bewundern sein. Vlatko Mitkov sei Dank!

Nicht nur für Obmann Nussbaum, sondern auch für die Kremser Spieler ist es noch immer schwer zu glauben, dass dieser Transfer tatsächlich zustande gekommen ist. Nun heißt es, das absolute Maximum daraus zu machen. Angelov wird bis Saisonende bleiben, ein längerer Verbleib ist wohl auszuschließen.

Keeper Florian Deifl kann sich in den kommenden Monaten mit Sicherheit einiges abschauen und erklären lassen, doch auch die Feldspieler werden von dem Neuzugang unheimlich profitieren. Gibt es doch kaum etwas, das der Superstar in seinem Handballerleben noch nicht erlebt hat.

Nicht zuletzt bietet sich aber auch den Kremser Fans die fantastische Gelegenheit, einen absoluten Weltklassespieler live zu sehen. Daher: Auf in die Sporthalle Krems!