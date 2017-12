Zwei Tore, null Punkte – nach zwei Runden in der neuen Eishockey-Landesliga fällt die Kremser Bilanz ernüchternd aus. Wenn’s so weitergeht, wird das Play-off wohl ohne Wachauer Beteiligung über die Bühne gehen. Dass mit Bernd Parycek ausgerechnet einer der Routiniers eine Matchstrafe bei der 0:3-Heimpleite gegen St. Pölten ausfasste, gibt zu denken.

Die Ausfälle tun natürlich weh, vor allem die ausstehende Freigabe aus Tschechien für Andreas Knotzer. Dennoch war‘s nicht unbedingt Werbung in eigener Sache, die die Kremser am Wochenende betrieben haben. Das zweite Drittel bestand praktisch nur aus Härte-Einlagen, die Derbykontrahenten schaukelten sich gegenseitig auf. Foul reihte sich an Foul. So etwas weil keiner sehen.

Natürlich gehören Emotionen dazu. Und natürlich ist Eishockey nichts für zartbesaitete Gemüter. Aber letztlich ist‘s nur ein Spiel. Und 24 Stunden später steht für alle Akteure am Eis der nächste Arbeitstag auf dem Programm. Das sollte jeder im Hinterkopf behalten – bevor die Sicherungen durchbrennen.

Sportlich gibt‘s nach dem schwachen Start ohnehin genug zu tun. Darauf sollten sich die Kremser Cracks konzentrieren. Nicht auf unnötige Scharmützel, mit denen sich das Team selber schwächt.