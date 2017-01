Bitterkalte Wintertage wie die aktuellen rufen‘s mal wieder in Erinnerung: Fußball ist ein Freiluftsport. Wobei die Kälte das kleinere Problem ist. Partien auf eisigem Untergrund sind gemeingefährlich. Die Frage nach Sinn und Unsinn von Vorbereitungspartien im Jänner stellt sich.

Denn Kunstrasen allein ist kein Allheilmittel. Bei Dauerfrost wie in diesem Winter frieren auch das künstliche Grün und dessen „Unterbau“. Die Folge: ein spiegelglattes Terrain, das weder Aufschlüsse über Testpiloten noch über taktische Finesse zulässt, vielmehr die Verletzungswahrscheinlichkeit nach oben schnellen lässt. Den Kremser Marvi Konci hat‘s schon mal erwischt, auch Rohrendorf schlitterte beim ersten Probegalopp mehr über den Platz, als man lief.

Bewegungstherapie ja, sinnvoller Test nein – dieses Fazit lässt sich ziehen. Was die Frage aufwirft: Wie viel bringen Vorbereitungsspiele wirklich? Reichen nicht drei, vier Partien in den letzten drei Wochen vor Ligastart? Damit ließen sich die (eisigen) Klippen umschiffen, die sich in diesem strengen Winter vor den Kickern aufbauen. Und mit vier Wochen konzentrierter Arbeit geht immer noch mehr weiter als mit zwei Monaten am „Eislaufplatz“. Vielleicht setzt sich am Ende die Erkenntnis durch: Weniger ist mehr, auch im Fußball.