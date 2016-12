Der Showdown um die Play-off-Tickets in der letzten Runde hatte alles zu bieten, was Handball attraktiv macht: Nach dem Cupspiel in der Südstadt schlichen Mitkov & Co wie geprügelte Hunde vom Parkett. Bei der Revanche verbissen sie sich in den Gegner, brachten den Favoriten zu Fall und hielten die Serie mit der jährlichen Qualifikation für das obere Tableau.

Der Fehlstart, noch unter Ivo Belas, ist vergessen; der Umbruch der Mannschaft mit den Abgängen der Stützen Shejbal, Surac und Neuhold zu Saisonbeginn wurde von vielen Experten schon mit einem zukünftigen Leistungseinbruch gleichgesetzt. Falsch gedacht: Mit den Neuen, Fabian Posch und Gregory Musel, stimmte sofort die Chemie – genauso wie mit Belas’ Nachfolger Herbert Lasto witza.

Die Klubführung kann nach Erreichen des OPO nur kurz durchatmen, während Lasto witza weiter an den heimischen „Rohdiamanten“ wie Aron Toman oder Leonard Schafler schleifen muss, denn: Das Kernpersonal kommt langsam in die Jahre. Oldboys wie Norbert Visy, aber auch Vlatko Mitkov und Tobias Schopf, die den Löwenanteil am Sieg gegen Westwien stemmten, sind nicht mehr die Jüngsten. Und es gilt, Ersatz für deren große Fußstapfen zu finden. Der Umbruch beim UHK wurde erfolgreich eingeleitet, ist aber noch nicht zu Ende.