Trainer, Obmann, Kapitän. Sie alle wussten, dass man auf die deftige 28:39-Klatsche in Linz nur auf eine Art und Weise reagieren kann: mit einem beherzten und leidenschaftlichen Auftritt im Heimspiel gegen die Fivers. Über 1.300 Zuseher strömten daher am Freitagabend in die Kremser Sporthalle, um sich davon selbst ein Bild zu machen. Und was bekamen sie zu sehen? Ein veritables Handballfest.

Von der ersten Sekunde an, ließen die Moser-Boys keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen. Selten zuvor spürte man so viel Mut und Siegeswillen. Der Tabellenführer aus Wien war beeindruckt, ebenso wie die Zuseher. Fast die gesamte Halle blieb, um die Wachauer nach Spielende mit Ovationen und La-Ola-Welle zu verabschieden.

Eine solche Reaktion zeugt von Charakter und mentaler Stärke. Die Leistung war das Resultat kollektiver Überzeugung und eines starken Mannschaftsgefüges. Der Zusammenhalt, gepaart mit einem breiten, jungen Kader, lässt Kremser Handballfans jedenfalls mit viel Zuversicht in die Zukunft blicken.

Doch auch der Anteil der Zuschauer sei hier erwähnt. Österreichweit gibt es kaum eine Handballhalle, in der der Heimmannschaft so viel lautstarke Unterstützung zuteil wird. Und das tut allen gut. Die Spieler wissen dies nämlich zu schätzen und belohnen die Fans mit tollem Handball.