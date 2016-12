Neun Jahre kickte Erwin Denk insgesamt im Dress des Kremser SC, ab März wird er für den FC Rohrendorf auflaufen.

Wie kam es dazu, dass ein langjähriger Leistungsträger und Kapitän von einem Titelanwärter zu einem Abstiegskandidaten wechselt? Warum Rohrendorf nach Denk angelte, scheint klar: Als Tabellenletzter fehlte es Michael Holzer & Co einfach an Stabilität und Routine. Denk garantiert für beides. In Krems spielte der defensive Mittelfeldspieler zuletzt immer seltener eine tragende Rolle, kam sowohl unter Kurt Jusits als auch in der Vorsaison unter Stefan Kogler nur zu Kurzeinsätzen.

Entscheidend bleibt die Frage, was sich Denk selbst von dem Transfer erhofft. Wahrscheinlich ist es, dass der gebürtige Wachauer einfach wieder Fußball spielen und noch einmal etwas Neues sehen will. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass er mit Rohrendorf in der kommenden Saison nur in der 2. Landesliga kicken wird. Der KSC streckt sich derweil in die Gegenrichtung, also nach der Regionalliga.

Das alles wird der frisch gebackene Rohrendorfer aber bedacht haben und im Frühjahr für seinen neuen Verein alles geben. Eines macht der Denk-Transfer zudem deutlich: Rohrendorf scheint in den letzten Monaten ein gewisses Faible für Spieler mit KSC-Vergangenheit entwickelt zu haben.