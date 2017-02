Für die Kremser Handballer geht das Play-off jetzt erst richtig los. Beim ersten Heimspiel zeigte der UHK, was die Wachaumetropole zu etwas ganz Besonderem in der Szene macht. Der Kremser Spirit kann zum Erfolgsfaktor in der entscheidenden Meisterschaftsphase werden.

Rund 1.300 Fans sorgten für einen Hexenkessel – und für Rückenwind, den die Kremser in der Schnittpartie gegen Westwien auch nötig hatten. Die Bundeshauptstädter ließen sich nicht abschütteln, waren drauf und dran, nach einem Fünf-Tore-Rückstand das Match noch mal zu drehen. Nicht von ungefähr hebt UHK-Obmann Josef Nussbaum hervor: „Das Publikum trägt das Team auf einer Welle der Begeisterung.“

Die Fans legten vor, die Aktiven gaben am Feld alles zurück! Mit dem Kampfgeist der Kremser hatte Westwien nicht gerechnet! Da biss Tobias Schopf, eben erst genesen, die Zähne zusammen und mauserte sich mit neun Treffern zum besten Torschützen. Da ließ sich Vlatko Mitkov von der hautnahen Deckung nicht entnerven, traf neun Sekunden vor Schluss zum entscheidenden 26:25.

Dieser Mix aus Fanrückhalt und „Fighterqualitäten“ macht Krems aus. Und somit hat dieses Wochenende gezeigt: Mit Krems ist zu rechnen. Solange der „Spirit“ lebt …