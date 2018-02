„Liebe Fivers, liebe Handballfreunde aus Hard! Mit uns ist zu rechnen!“ Diese Botschaft haben die Kremser Handballer mit ihren ersten Auftritten in der Bonusrunde unmissverständlich unter die Leute gebracht. Die Truppe von Ibish Thaqi hat ihre Duftmarke gesetzt. Eine Gala wie gegen Bregenz ist Warnung genug für den Mitbewerb.

Eine Schlüsselfigur für die nunmehr noch breitere Brust bei den Moser-Mannen: Altmeister Petar Angelov im Tor. Der 40-Jährige ist eine echte Persönlichkeit, ist gerade in haarigen Situationen hellwach und feuert seine Vorderleute an. Als Penaltykiller gibt Angelov den Werfern so manches Rätsel auf. Was auch die Mitspieler besser macht. Mit so einem Fels in der Brandung rollt die Offensivwelle gleich noch mal einen Tick flüssiger.

„Liebesgrüße ans Spitzenduo“ sendet auch Fabian Posch. Sieben Treffer steuerte er gegen Bregenz bei, darunter ein unheimlich cooles Tor von der Mittellinie aus. Mit seinem variantenreichen Wurf ist der 1,98-Meter-Mann am Kreis die wohl gefährlichste Waffe in der HLA.

Die Ausgangslage für die nächsten Wochen ist mehr als spannend. Das Top-Trio – aus Fivers, Hard und Krems – liegt innerhalb von nur zwei Punkten. Daheim gegen die Vorarlberger ist für den UHK jetzt alles drinnen.