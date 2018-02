Ist größer auch besser? Um diese Frage dreht sich alles in der Diskussion um die Aufstockung der 2. Landesligen und der Gebietsligen. Klar, dass die Klubs in den höheren Spielklassen dafür sind: Mehr Spiele bedeuten auch mehr Einnahmen. Beim Aufwand, der in diesen Spielklassen getrieben wird, sollten 30 statt 26 Spieltagen kein Problem sein. Ganz im Gegenteil.

Dennoch ist die Aufstockung ein zweischneidiges Schwert. Und allenfalls langfristig ein Thema. Denn bevor man ernsthaft über ein verstärktes „Oberhaus“ nachdenkt, müssen die Probleme im Unterbau gelöst werden.

Eines ist klar: Mehr Klubs in den oberen NÖ-Ligen bedeutet eine Ausdünnung der 1. und 2. Klasse, die vielfach jetzt schon mit „Mitgliederschwund“ zu kämpfen haben. Die 2. Klasse Wachau spielt ja erst seit vergangenem Sommer wieder mit voller Gruppenstärke (14 Vereine). Leichter wird‘s für die „Kleinen“ sicher nicht.

Wer an den Stellschrauben in der 2. Landesliga dreht, handelt sich einen Rattenschwanz an Konsequenzen ein. Das Thema Ligenzusammenlegung vor allem in den 2. Klassen wird damit wieder auf den Tisch kommen. Ob dieses dann für ähnliche Begeisterung sorgt wie die Aufstockung der oberen NÖ-Spielklassen, darf schwer bezweifelt werden.