Klar: Die Kremser Handballer hätten sich einen schöneren Abschluss des Grunddurchgangs gewünscht. Doch in Hard kann man verlieren. Und die Art und Weise, wie sich die Thaqi-Truppe verkauft hat, lässt viel Positives mitnehmen. Das 22:25 tut zwar weh. Einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt das Schlagerspiel aber nicht.

Die Kremser konnten den Titelkandidaten aus dem Ländle voll fordern, Trainer Ibish Thaqhis „Torhütertrick“ (sieben Feldspieler bei Ballbesitz) zeigte phasenweise Wirkung. Krems zeigte, dass Hard zu knacken ist. Und im heimischen Hexenkessel hätte man die Partie wohl nicht aus der Hand ge geben.

So oder so werden in der Bonusrunde, die Anfang Februar beginnt, die Karten neu gemischt. Nach dem Ende des Grunddurchganges wird die Anzahl der erspielten Punkte halbiert. Die so erzielten Punkte werden dann als „Bonuspunkte“ ins Play-off mitgenommen. Elf Zähler sind das im Fall der Kremser, die sich schon frühzeitig das Ticket für die Bonusrunde (Oberes Play-off der besten fünf Teams) gesichert haben.

In der Bonusrunde geht‘s um die Ausgangspositionen fürs Viertelfinale. Erst wenn die K.o.-Duelle anstehen, wird‘s wirklich ernst. Und da müssen die Kremser auf den Punkt da sein. Der Weg dorthin stimmt.