Alteingesessene Handballfans hatten in der Pause des Viertelfinal-Hits gegen Schwaz bereits ein flaues Gefühl im Magen und dabei auch noch das Cupfinale von 2011 vor Augen. Damals, am 9. April, war alles für den großen Coup aus Kremser Sicht angerichtet: Endspiel in der Heimhalle und nach klaren Erfolgen im Grunddurchgang klarer Favorit gegen Schwaz.

Aber es kam ganz anders. „Silberstiere stießen Cupholder vom Thron“ titelte die NÖN dann nach der 24:25-Pleite und der damit verbundenen Riesenenttäuschung in der Wachau. Als einziger Kremser konnte nur Christoph Svoboda im Gäste-Dress jubeln. Pikanterie am Rande: Ibish Thaqi war in den Schlusssekunden per Siebenmeter am gegnerischen Schlussmann Christian Aigner gescheitert. Zuvor hatten die „Silberstiere“ die Fivers, jenes Team, das dann auch den Meistertitel holte, eliminiert.

Wozu aber das Kramen im Archiv? In K.o-Duellen sind Statistiken oft Schall und Rauch. Siehe Schwaz 2011 und 2018 in Krems. Im Halbfinale haben die Wiener die Favoritenrolle inne, aber mit dem Glauben an die eigene Stärke, Mut und Entschlossenheit könnten die Moser-Boys frei nach dem Schwazer Vorbild den ungeliebten Erzrivalen auf dem Weg ins Finale erfolgreich aus dem Weg räumen.