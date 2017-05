So schnell kann es gehen! Noch vor drei Wochen trauerte man in der Wachau über die Niederlage im Spitzenspiel gegen den USC Schweiggers. Nach dem 20. Spieltag zeigt die Tabelle nun aber ein gänzlich neues Bild: eines mit Weißenkirchen an der Spitze. Die Elf um das Trainer-Duo König holte in der Rückrunde sechs Siege aus sieben Spielen, hat nun – da sich die Saison dem Ende zuneigt – auch noch das vermeintlich einfachste Restprogramm vor der Brust.

Insbesondere im Mai, wenn für die Wachauer noch die Spiele gegen Zwentendorf, Weitra und Röschitz anstehen, sollte der SCW-Express keinen Dämpfer mehr bekommen, sich vielmehr einen kleinen Vorsprung auf die Mitkonkurrenten aus dem Waldviertel herausfahren können. Dass die Weißenkirchner das Zeug zum Meister haben, ist nicht erst, aber auch seit dem jüngsten Derby-Erfolg gegen Langenlois allen klar. Ohne fünf Stammkräfte gewannen die Wachauer einen zu jeder Zeit engen Fight. Möglich machte es der breit und gut aufgestellte Kader der Wachauer.

Bereits in der Winterpause hatte Chef-Coach Christian König im Zuge der Kabinengespräche erklärt, „dass die Breite des Kaders den Unterschied ausmachen wird“. Eine These, die sich im Saison-Finish bewahrheiten könnte.