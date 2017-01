Wann, wenn nicht heuer! So groß waren die Kremser Chancen auf ein Comeback in Österreichs dritthöchster Spielklasse schon lange nicht. Mit den Transfers haben die Schwarz-Weißen gezeigt, dass es ihnen ernst ist. Eine g‘mahte Wies‘n auf dem Weg zum Titel? Von wegen. Favoriten sind die Kremser sicherlich nicht.

Denn Leobendorf hat sich unter anderem Ex-Profi Michael Wojtanowicz geangelt, Aufsteiger Bruck noch mal nachgelegt. Und das kräftig! Mirnel Sadovic und René Felix, das neue Offensivduo, bringt Bundesligaerfahrung mit. Bartolomej Kuru, der aus St. Pölten geholte Goalie, hütete einst das Tor des U21-Nationalteams. Im direkten Kadervergleich mit dem KSC haben die beiden Genannten wohl die Nase vorne.

Was sie aber nicht haben: gewachsene Fußballkultur und ein großes Fanpotenzial. Dass der Kremser SC wie nur wenige Klubs in NÖ Zuschauer bewegen kann, hat man in der Vergangenheit gesehen. Ausgeschöpft wurde das Reservoir in den letzten Jahren freilich nicht. Was nichts daran ändert, dass das Publikum „heiß“ ist auf erfolgreichen Fußball. Und auf Titel.

Krems kann‘s heuer packen. Wenn die Unterstützung von den Rängen passt. Also warum nicht ins Sepp-Doll-Stadion schauen! Wenn nicht jetzt, wann dann …