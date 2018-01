Vor nunmehr knapp zwei Monaten gewann der SV Haitzendorf sein letztes Pflichtspiel des Kalenderjahres zuhause gegen Spratzern mit 1:0. Ein wichtiger Sieg, der den Klassenerhalt wieder greifbar machte. Nur sechs Punkte beträgt beispielsweise der Abstand auf den Bezirksrivalen aus Rohrendorf, der sich angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation wiederum eigentlich schon am rettenden Ufer befindet. Die Fakten zeigen somit: Selbst in der aktuell prekären Situation ist noch immer alles drin.

Für Manager Alfred Traht galt es nach dem finalen Heimsieg, die richtigen Stellschrauben zu finden und an ihnen zu drehen. Teil davon war auch, unpopuläre Entscheidungen zu fällen, die es bekanntermaßen auch gab. All das gilt nunmehr aber als abgehakt, der Blick richtet sich nach vorne. Und da haben die HSV-Fans wieder Grund zur Hoffnung: Drei „Mitläufer“ im Kader wurden bereits durch zwei Spieler höherer Güteklasse ersetzt, ein dritter Spieler soll noch kommen.

Am wichtigsten für den Verein bleibt es aber, seinen Tugenden treu zu bleiben, Zusammenhalt auch in Krisenzeiten vorzuleben. Dies ist angesichts der sportlichen Krise zwar alternativlos, deshalb aber keineswegs selbstverständlich. In Haitzendorf gelang dieser Spagat, wodurch der Klassenerhalt wahrscheinlicher wurde.