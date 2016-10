Die Kremser Eishockeycracks lassen sich nicht unterkriegen. Auch nicht von Personalproblemen, die sich wie ein roter Faden durch die NÖ-Eishockey szene ziehen. Talente zieht‘s unweigerlich in die Bundeshauptstadt, das große Geld lässt sich in dem – etwas großspurig – unter dem Namen Eliteliga firmierenden Mini-Konstrukt mit nur vier Teams auch nicht verdienen. Trotzdem hat‘s der KEV wieder geschafft – und lädt am 29. Oktober zum Saisonstart auf den Kremser Eislaufplatz.

Einen Wermutstropfen gibt‘s allerdings: Um konkurrenzfähig zu sein, setzen die Eagles heuer auf zwei tschechische Legionäre. Dafür brauchte es eine Ausnahmegenehmigung vom „Gentlemen‘s Agreement“, auf das sich die Eliteligaklubs verständigt haben. Durchaus legitim – wenn‘s wirklich eine Ausnahme bleibt. Denn abseits der Profiszene funktioniert Eishockey nur über regionale Identifika tion. Bei den Spielern wie auch bei den Fans.

Die Kremser haben diese Lektion verinnerlicht, leisten auch gute Basisarbeit im Nachwuchs. Die Früchte ernten andere, den Weg zu den Wiener Profiklubs kann und will man talentierten Cracks nicht verbauen.

Wichtig ist es, die zweite Reihe bei der Stange – oder genauer genommen – am Eis zu halten. Sie sollen die „Stehaufmanderln“ von morgen werden.