Seit zwei Jahren verfügt die Gemeinde Mautern über zwei Hundezonen. Eine davon ist in der Nähe des Badeteichs, am Gelände des früheren Spielplatzes. Das zweite Freilaufgebiet befindet sich im ehemaligen Brunnenschutzgebiet in Richtung Hundsheim. „Die Bürger haben sich sehr gefreut, dass endlich etwas für die Hunde getan wurde“, erzählt FP-Gemeinderat Anton Brustbauer.

Ausschuss wird sich mit Thema befassen

Kehrseite der Hundeauslaufzonen sind laut dem FP-Ortschef allerdings großräumig verteilte Kothäufchen. „70 Prozent der Hundebesitzer räumen den Dreck vorbildlich weg, der Rest lässt ihn leider einfach liegen“, schildert der ehemalige Hundehalter, der aus diesem Grund ein Hundeaufsichtsorgan für Mautern fordert.

Dieses soll dann ehrenamtlich die meistfrequentierten Strecken kontrollieren und auch ermächtigt sein, Strafen auszusprechen, was die Polizei nur darf, wenn sie einen Hundebesitzer auf frischer Tat ertappt, und der sich weigert, das Kothäufchen wegzuräumen. „Ich selbst habe mich schon für das Amt beworben, auf meine Anfrage wurde aber bis heute nicht reagiert“, so Brustbauer.

Dennoch gibt es aus Sicht des FP-Mandatars mittlerweile einen ersten Fortschritt zu verzeichnen: Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen wird sich in nächster Zeit mit der Thematik beschäftigen.