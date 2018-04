Die IMC Fachhochschule Krems vernetzt sich international noch besser. Bei der Eröffnung des rot-weiß-roten Konsulats in Chengdu im Rahmen des österreichischen Staatsbesuchs in China wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Polus International College Chengdu unterzeichnet ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten).

„Sind die internationalste Fachhochschule Österreichs“

Geschäftsführer Karl Ennsfellner setzte in Anwesenheit des Bundespräsidenten und des Kanzlers seine Unterschrift unter den Vertrag über den Bachelor-Studiengang „Tourism and Leisure Management“ (Tourismus- und Freizeitwirtschaft) in der sich dynamisch entwickelnden Stadt Chengdu (14 Mio. Einwohner). Er wird ab dem Wintersemester 2020 in englischer Sprache angeboten und basiert inhaltlich auf dem gleichen Lehrgang, der auch in Krems-Stein angeboten wird.

Bei einem erfolgreichen Studienabschluss werden die Absolventen sowohl den österreichischen als auch den chinesischen akademischen Grad erhalten. Die Qualitätssicherung des Angebots wird von den Österreichern durchgeführt.

„Wir sind bereits jetzt die internationalste Fachhochschule Österreichs“, freut sich Karl Ennsfellner, „und haben über 140 Partner-Unis weltweit.“ Das neue Programm werde von einer „IMC Flying Faculty“, also auch von Kremser Professoren in China, unterrichtet. „Denn die Studierenden wollen auch direkten Kontakt mit den Lehrenden und das internationale Know-how im Land.“

Tourismus-Management bietet die IMC FH seit 1994 erfolgreich an – der damals erste englischsprachige Lehrgang war früher ein Diplomstudiengang, jetzt ist er ein Bachelor-Studium.

Vor zehn Jahren erstmals chinesischen Boden „betreten“

Besonders freut Ennsfellner, dass die neue Kooperation auch chinesische Studierende nach Krems bringen wird. „Das ist der internationalen Atmosphäre unserer Fachhochschule sicher zuträglich.“ Schon jetzt kommen rund 20 % der Studierenden in Krems aus anderen Ländern. Unter die rund 2.700 Studierenden mischen sich aktuell jeweils rund 160 Exchange-Studierende aus den Partnerunis.

„Für Studierende ist es gut und wichtig, die Möglichkeit zu haben, internationale Kontakte und ein weltweites Netzwerk aufzubauen“, betont Ennsfellner. „Daher forcieren wir auch die Alumni-Arbeit (Kontakte mit Absolventen, Anm.), denn das ist langfristig auch karrierefördernd.“ Er habe im Zuge der China-Reise auch in Peking einige Absolventen des IMC Krems getroffen. „Das ist etwas ganz Tolles, wenn es nach zehn oder 15 Jahren noch immer eine Beziehung zur Fachhochschule gibt.“

Schon vor zehn Jahren setzte die IMC FH Krems in Hainan (der Urlaubsdestination der Chinesen im Südchinesischen Meer) erstmals einen Fuß auf chinesischen Boden. Stark ist auch das Engagement in Aserbaidschan (Baku). Wo man bereits kooperiere, seien die Absolventen „in der Tourismuswirtschaft bis hinaus ins mittlere Management stark vertreten“ und durchwegs gefragte Kräfte.

„China ist ein Hoffnungsmarkt“, betont Ennsfellner. „Und wir können unsere Präsenz dort jetzt vertiefen.“