Mit mehr als 500.000 Touristen jährlich zählt das Stift Melk zu einem der Top-Tourismusziele in Österreich. Da auch immer mehr Schiffstouristen ihren Stopp in Melk einlegen, haben sich die Verantwortlichen des Stiftes eine Alternative überlegt, um etwaigen Kapazitätsengpässen vorzubeugen.

Benediktinerstifte mit gutem Miteinander

So gab es in diesem Jahr erstmals, speziell für Gäste der Reederei „Viking“, das Angebot, anstelle des Stiftes Melk das naheliegende Stift Göttweig zu besuchen. „In Melk locken wir mit einem kunsthistorischen Highlight, in Göttweig wird ein Alternativprogramm angeboten“, berichtet Pater Martin Rotheneder aus Melk.

Hauptsächlich US-amerikanische Gäste nutzen dabei die Möglichkeit, an einer Führung durch den Marillengarten teilzunehmen, Produkte zu verkosten oder ein Marillenknödel-Showkochen zu erleben.

„Göttweig und Melk sind beide Benediktinerstifte, deswegen leben wir auch ein gutes nachbarschaftliches Miteinander. Wir sind jedenfalls sehr froh über die Partnerschaft, die uns dieses Jahr bereits 30.000 Gäste mehr einbrachte“, freut sich die Göttweiger Tourismusleiterin Eveline Gruber über die zusätzlichen Einnahmen.

Schiffstouristen erhalten Führungen auf Englisch

Als sinnvolle Ergänzung zum Angebot des Stiftes Melk sieht Gruber vor allem den Fokus auf der Marille und dem Klosterleben. „Die Touristen kommen wirklich sehr gerne nach Göttweig, weil das Angebot weit über Kulturelles hinausgeht. So bieten wir Klosterführungen auch auf Englisch an und stellen das Mönchsleben in einem Film vor“, berichtet Gruber.

Hauptausflugsziel der Wachau wird trotzdem weiterhin das Stift Melk bleiben. „Touristen, die aber das zweite Mal die Wachau besuchen, wollen auch andere Sehenswürdigkeiten, wie Göttweig, sehen“, weiß Gruber.