Während die Wachau in der Hauptsaison bekanntlich ein attraktives Tourismus-Ziel ist, gibt es in der Nachsaison noch Handlungsbedarf. Dies wissen freilich auch die Tourismus-Verantwortlichen aus der Region. Das Zauberwort, das für mehr Gäste im Winter sorgen soll, lautet „Adventmarkt“.

„Die Belebung der Nachsaison ist ein wichtiges Anliegen für den regionalen Tourismus“, weiß auch Donau NÖ Tourismus-Geschäftsführer Bernhard Schröder.

Verstärktes Angebot von Schifffahrten im Advent?

Helfen soll die touristische Weiterentwicklung bereits bestehender Initiativen und bestehender regionaler Advent-Märkte. „Das Kulturfestival ,Wachau in Echtzeit‘ und die Adventmärkte sind an vielen Orten in der Wachau wichtige Brückenpfeiler zur Saisonverlängerung in der Region“, betont Schröder. Konkrete Ideen, so Schröder, würden aber erst erarbeitet werden.

Gerüchten zufolge könnte ein Projekt ein verstärktes Angebot von Schifffahrten im Advent betreffen – auch eine entsprechende Beleuchtung der Donau sei ein potenzielles Vorhaben. Denn schon jetzt werden Schifffahrten zu Adventmärkten, etwa auf der Burgruine Aggstein oder dem „Wachauer Advent“ in Dürnstein, angeboten.

Event in Krems: „Reden schon lange darüber“

Eine wichtigere Rolle soll künftig bei Weihnachtsmärkten auch Krems spielen. Zwar hat die Stadt mit dem Kremser Advent in der Dominikanerkirche, dem Adventmarkt in Stein auf dem Ludwig-von-Köchel-Platz, dem Rehberger Kellergassenadvent und dem Scheibenhofer Advent bereits einige Veranstaltungen zu bieten, einen großen Advent-Event sucht man aber im Veranstaltungskalender der Wachaumetropole noch vergebens.

„Wir reden schon lange darüber, wir würden ihn ebenso begrüßen wie die touristischen Betriebe“, betont Kremstourismus-Chefin Gabriela Hüther. Sie könne sich etwa eine Ausweitung des Adventmarkts in der Dominikanerkirche vorstellen.

„Es ist im neuen Tourismuskonzept der Stadt ein Weihnachtsmarkt festgeschrieben. Daher wird man sich in nächster Zeit auch mit dessen Planung und Umsetzung beschäftigen“, kündigt Doris Denk, Sprecherin der Stadt Krems, an.