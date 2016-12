Alarmübung in Justizanstalt Stein .

In der Justizanstalt Stein ist am Dienstag eine Alarmübung in Szene gegangen. Als Ziel nannte das Justizministerium, "die Abläufe bei Großeinsätzen zu trainieren und der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass die Sicherheit in der Justizanstalt zu jeder Zeit gegeben ist".