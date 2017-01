LPD NÖ

Ein unbekannter Täter ist verdächtig, am 10. November 2016 eine Bankomatkarte in einem Lebensmittelgeschäft in Krems gestohlen und anschließend damit einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag behoben zu haben.

Bei der Suche nach dem Mann bittet die Landespolizeidirektion Niederösterreich um Mithilfe aus der Bevölkerung und Hinweise anhand der Fotos (oben und links). Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Krems an der Donau, Telefonnummer 059133-3440, erbeten.