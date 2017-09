Mit den Nachwuchsbewerben am Samstag hat das große Marathonwochenende begonnen.

Rund 350 Kids waren in der Kremser Innenstadt unterwegs. Morgen, Sonntag, sind dann die „Großen“ an der Reihe. Der Startschuss zur 20. Auflage des Wachau-Marathons erfolgt um 10 Uhr. Die Schnellsten über die Halbmarathondistanz werden schon gegen elf Uhr in Krems erwartet.