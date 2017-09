Der Formationsflug der Jets aus dem Baltikum – das Baltic Bees Jet Team – und das Display es Red Bull Blanix Segelflugteams waren die absoluten Highlights der größten Flugshow 2017 in Österreich. Aber auch sonst kamen die Besucher an den beiden Veranstaltungstagen nicht zu kurz: wagemutige Manöver, Kunstflüge, eine eindrucksvolle Riege an Oldtimern aber auch Möglichkeiten für Rundflüge standen auf dem umfangreichen Programm. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Innenminister Wolfgang Sobotka, den Ehrenschutz übernahm Bundesminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, selbst bekennender Oldtimer-Fan.

An beiden Tagen konnten sich Flugfans, Liebhaber von Oldtimern aber auch all jene, die einen besonderen Familienausflug unternehmen wollten, über ein umfangreiches und spannendes Programm freuen: zu den zahlreichen Highlights zählten beispielsweise das weltberühmte Red Bull Blanix Segelflugteam, der Alpha Jet der Flying Bulls, eine Vickers Supermarine Spitfire MK XVI, das Baltic Bees Jet Team, aus der Schweiz die Kunstflugstaffel P3 Flyers, das Red Bull Aerobatic Team, eine Antonov AN-2 und die alte Beech C45 „Southern Comfort“. Am Sonntag ergänzte dann auch noch die Oldtimer-Ausstellung des Austrian Morgan Clubs das vielfältige Programm.

„Mit der fliegerischen Veranstaltung und den Zuschauer-Zahlen bin ich voll zufrieden, organisatorisch war es eben die erste derartige Airshow in Gneixendorf, da haben wir noch Luft nach oben“, zeigt sich Organisator Erwin Kreczy zufrieden aber nicht unkritisch. Mehr als 120 Einsatzkräfte von Landesregierung, Magistrat Stadt Krems, Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr arbeiteten seit mehreren Monaten an den Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung und an der Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes mit. „Ohne deren Hilfe wäre die Veranstaltung vermutlich nicht zu organisieren gewesen“, meint Kreczy. „Vielen Dank an dieser Stelle an die großartige Unterstützung.“

Auf die Frage, ob er bereits an einer Folgeveranstaltung für Flugliebhaber plane, antwortete der Veranstalter Kreczy mit einem verschmitzten Lächeln: „Zuerst brauche ich wieder etwas Schlaf. Danach ist alles möglich.“